Le Cross Battle de wedding planner !

Lire la vidéo

Aujourd'hui Mélanie et Julien affrontent Camille et Benjamin lors d'un battle de décoration de mariage. Si les Marseillais semblent travailler main dans la main, pour le reste du Monde cela semble plus compliqué... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !