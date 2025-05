Le Cross Carla, maitresse d'école !

Lire la vidéo

Pour ce battle de culture générale, Carla et Benji affrontent Marine et Milla. Si tous les membres de la villa pensent que Carla va faire un 0 pointé, la jeune Marseillaise prouve le contraire et remporte la battle 5 à 0 ! De quoi penser à une reconversion professionnelle ? Retrouvez les Marseillais vs le Reste du Monde sur W9 !