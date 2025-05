Le Cross S2 E47

Ce sont les rois de la fête dans le Nord et le Sud de la France, ils sont DJ, barmans, serveurs, organisateurs de soirées, danseurs... Ils se sont affrontés il y a un an à Marrakech et les Ch'tis avaient alors emportés l'aventure. L'heure de la revanche a sonné ! Quelle famille remportera la victoire cette année ? Les Marseillais prendront-ils leur revanche sur les Ch'tis ?Après Marrakech, David Lantin sera l'animateur de cette nouvelle aventure à Majorque et aura la lourde charge de faire le bilan des points accumulés par les familles, chaque semaine, et de soumettre la famille perdante à la terrible sanction des votes et de l'élimination. Face aux épreuves quotidiennes qui opposeront les deux familles, ils vont vivre jour après jour de grands moments d'amitié, de confrontation, de rires et parfois de larmes...Depuis l'année dernière les deux familles ont appris à se connaître, certains se sont mariés, d'autres se sont séparés... certains sont devenus amis, d'autres de véritables ennemis... Parviendront-ils à allier compétition et vie commune ? À concilier famille et amour ? Laquelle des deux familles sera la plus solidaire, la plus combative et la plus professionnelle ? Une chose est sûre, cette nouvelle aventure réserve de multiples surprises ! Plus que jamais ils doivent se tenir prêts à tout !Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires... de famille !