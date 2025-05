Le Cross Greg en mode Alerte à Malibu !

Lire la vidéo

Alors que certains préfèrent rester sur la plage, Kevin, Paga, Greg et Maeva partent faire de la bouée en mer. Après quelques vagues, Greg et Maeva se retrouvent tous les deux dans l'eau. Apeurée et en panique, la Marseillaise s'agrippe à son Ex... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !