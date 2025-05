Le Cross Greg et Mélanie officialisent leur couple !

Depuis son entrée dans la villa, Greg n'a des yeux que pour Mélanie. D'ailleurs, n'ayant pas de temps à perdre, le jeune Marseillais joue carte sur table et avoue vouloir franchir un cap avec elle. Dès lors, les deux tourtereaux s'embrassent et officialisent leur couple... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !