Le Cross Greg et Mélanie se réconcilient...

Lire la vidéo

Depuis le retour de Maeva dans la villa, Greg semble être perturbé et son couple avec Mélanie fragilisé. Durant la soirée, la jeune fille décide de parler avec le Marseillais et après s'être excusé l'un envers l'autre, le couple finit par s'embrasser... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !