Le Cross Greg et Paga s'improvisent poètes...

Lire la vidéo

De nouveau célibataire, Greg est bien décidé a faire une nouvelle déclaration à Maeva. Pour l'aider, Paga sort sa plus belle plume et les deux Marseillais s'improvisent poètes ! Si Paga trouve le résultat plutôt convainquant, Greg espère touchée Maeva... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !