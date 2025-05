Le Cross Gros clash entre Maeva et Mélanie !

Une fois revenu du duel des championnes, Maeva apprend le rapprochement entre Mélanie et Anthony. Ni une, ni deux, la jeune marseillaise part régler ses comptes avec les deux concernés. Si le jeune homme essaye de se défendre comme il peut, le ton monte très vite entre Maeva et Mélanie... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !