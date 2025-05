Le Cross Hilona à propos de Paga : "J'ai plus envie de souffrir"

Au moment d'aller se coucher, Paga décide de ne pas dormir avec Hilona. Blessée, la jeune fille craque et fond en larme dans les bras de Maeva. En effet, la jeune fille souhaite mettre un terme à sa relation avec Paga car elle ne veut pas souffrir à cause de lui... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !