Le Cross Julien à Manon : "J'ai besoin d'amour"

Lire la vidéo

Après leur premier enfant et le mariage, Julien ressent un manque d'amour auprès de Manon. Dès lors, le chef des "fratés" décide d'en parler avec sa femme. Compréhensive et à l'écoute, Manon lui promet d'être plus attentionnée... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !