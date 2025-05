Le Cross Julien et Manon découvrent le sexe du bébé de Kevin et Carla !

Par preuve d'amitié envers Manon et Julien, Carla et Kevin souhaitent que leurs meilleurs amis découvrent le sexe du bébé avant tout le monde et même avant les futurs parents. En effet, Kevin et Carla veulent connaitre le sexe de leur enfant ce soir avec le reste de la villa ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !