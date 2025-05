Le Cross La Gouir et Dita sont en couple !

Malgré l'intérêt de Maeva pour Julien, le cœur du jeune homme penche pour Dita. Dès lors, à l'abri des regards, la Gouir embrasse la jeune fille et officialise leur couple... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !