Le Cross La petite bête a eu raison de la grosse !

Lors du duel des championnes, Maeva et Laura doivent deviner le contenant des boîtes. D'ailleurs, la Marseillaise est la première a s'essayer mais une fois les mains dans la boite, la jeune fille est prise de panique et se met à crier. Après avoir appris qu'il s'agissait d'un rat, Maeva, terrifié, se roule au sol... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !