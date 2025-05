Le Cross Laura : "Nikola ce n'est pas une sirène, mais une orque !"

Pour ce battle de natation synchronisée, Manon et Julien affrontent Laura et Nikola. Si les filles ne se trouvent pas sexy dans leur maillot une pièce, que dire de l'allure de Nikola et Julien... Pour ce duel, les couples doivent reproduire une chorégraphie mais la grâce n'est pas au rendez-vous... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !