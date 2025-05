Le Cross Le battle "des gens drôles" !

Pour ce battle de clown, Milla et Seb affrontent Nacca et Maeva. Si les enfants semblent apprécier le spectacle offert par les Marseillais, celui du reste du Monde s'avère être un échec cuisant... ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !