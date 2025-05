Le Cross Le duel des Ex !

Lire la vidéo

Fraichement célibataire, Paga et Hilona s'affrontent lors du duel des champions. A la clef, 1000 points ainsi que 2 membres de gagner pour sa famille. Si le duel est très serré entre les deux ex, c'est finalement la jeune fille qui remporte ce battle ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !