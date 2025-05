Le Cross Les adieux déchirants de Sebastien !

Lire la vidéo

Après son élimination, Sebastien doit quitter l'aventure. Mais avant de prendre le van pour repartir, "l'Amerloque" dit au-revoir à toute la villa. Entre sourires et larmes, le King aura marqué l'ensemble des membres de la villa ! One Life... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !