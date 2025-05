Le Cross Les femmes des chefs débarquent dans la villa !

Lors de la dernière épreuve collective, les deux familles ont gagné un nouveau membre dans leur famille et pas n'importe lesquels. En effet, ce sont Manon et Laura qui rejoignent l'aventure pour le plus grand plaisir de Julien et Nikola. Les chefs des deux familles ont retrouvé leur reine ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !