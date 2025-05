Le Cross Les larmes de Jonathan après son élimination

Après que Julien ait immunisé Mélanie, le reste du Monde a décidé d'éliminer Jonathan. Triste et blessé par ce choix, le jeune homme craque. En plus d'être déçu de quitter l'aventure, Jonathan redoute les retrouvailles avec Sarah... Retrouvez les Marseillais vs le reste du monde sur W9 !