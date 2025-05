Le Cross Les Marseillais appellent Jessica et Thibault !

Afin d'annoncer la bonne nouvelle à toute la famille des Marseillais, Kevin décide d'appeler sa meilleure amie, Jessica. Après avoir envoyé une vidéo, Kevin et Carla reçoivent la réponse de Jessica et Thibault... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !