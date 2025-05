Le Cross Milla à Mujdat : "Je n'ai plus envie d'être avec toi"

Lire la vidéo

Après leur gros clash, Milla et Mujdat décide de parler calmement. Dès lors, la jeune fille avoue ne plus vouloir être avec son ex. Heurté et trahi, le jeune homme préfère quitter la villa... Retrouvez Les marseillais vs le reste du Monde sur W9 !