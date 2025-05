Le Cross Milla à Nacca : "J'ai des sentiments pour toi..."

Suite à un rapprochement entre Nacca et Hilona, Milla fait une crise de jalousie. La jeune fille finit par ouvrir son cœur et avoue ses sentiments envers le jeune Marseillais... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !