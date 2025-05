Le Cross Milla et Mujdat : l'heure des explications...

La veille, Mujdat a débarqué dans la villa pour retrouver sa copine Milla. Cependant, la jeune fille était en couple avec Nacca. Dès lors, une violente dispute a éclaté dans la villa... Au lendemain de ce clash, Milla et son ex décident de discuter et de régler leurs comptes... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !