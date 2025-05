Le Cross Moules au chocolat pour Milla et Maeva !

Aujourd'hui, la famille des marseillais et celle du reste du Monde s'affrontent dans un battle de gourmet ! Au menu, pour Milla et Maeva, ça sera moules au chocolat. Alors que Milla est sur le point de recracher son repas, Maeva semble se régaler... Retrouvez les Marseillais vs le reste du monde sur W9 !