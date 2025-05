Le Cross Nacca craque face à la situation...

Alors que Milla est partie discuter avec son ex, Nacca reste à la villa, seul et totalement déboussolé. Dès lors Manon et Laura décident de lui remonter le moral. Mais rien n'y fait et le jeune Marseillais verse quelques larmes de tristesse... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !