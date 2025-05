Le Cross Nacca : "Je suis amoureux de toi"

Après les dernières 48 heures très mouvementées, Nacca décide d'ouvrir son cœur à Milla. En effet, le Marseillais avoue être tombé amoureux d'elle ! Émue et touchée, Milla savoure ce moment et enlace Nacca en regardant le couché du soleil... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !