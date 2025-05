Le Cross Nikola et Kevin enterrent la hache de guerre...

Suite au duel des champions, Kevin et Carla ré-intègrent la famille des Marseillais et Nikola et Laura ré-intègrent la famille du reste du Monde. Dès lors, les deux hommes décident de faire leur mea culpa et enterre la hache de guerre ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !