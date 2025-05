Le Cross S1 E31

3 ans déjà que leurs milliers de fans attendent ce grand moment. Les 2 familles emblématiques de W9 ont parcouru le monde, mais n'ont jamais eu l'occasion de partir ensemble. La vraie rencontre va enfin avoir lieu. Ils vont devoir vivre sous le même toit à Marrakech et s'affronter lors d'épreuves inédites ! Ce sont les rois de la fête dans le Nord et le Sud de la France, ils sont DJ, barmans, serveurs, organisateurs de soirées, danseurs..., mais le temps est venu de savoir qui sont vraiment les meilleurs ?Ensemble, les Cht'is et les Marseillais se lancent dans une nouvelle aventure !Face aux épreuves quotidiennes qui opposeront les deux familles, ils vont vivre jour après jour des grands moments d'amitié, de rire et parfois de larmes... Parviendront-ils à allier compétition et vie commune ? Feront-ils de cette rencontre un souvenir inoubliable ou un enfer ? Laquelle des deux familles sera la plus solidaire, la plus combative, la plus professionnelle ? Une chose est sûre, cette aventure inédite réserve de multiples surprises ! Ensemble, ils vont découvrir des lieux magiques, vivre des expériences professionnelles extraordinaires, des moments inoubliables, et malgré la compétition qui les oppose, ils vont apprendre à se connaître et à se découvrir.Jour après jour vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !Entre les Ch'tis et les Marseillais, qui seront les meilleurs ?