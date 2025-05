Le Cross S5 E54 - Sur un nuage

Depuis cinq ans, la grande famille des Marseillais et celle du Reste du Monde se défient sans relâche dans une compétition électrique avec un seul objectif en tête : gagner !Bilan : 4 victoires pour les Marseillais et seulement 1 pour le Reste du Monde... De fait, cette année pour le Reste du Monde, c'est une question d'honneur : tous arrivent surmotivés et l'heure de la vengeance a sonné ! Mais attention, les Marseillais sont eux aussi plus en forme que jamais !Au cœur de la compétition, les affaires de familles et les problèmes viendront déstabiliser les clans et faire trembler la maison... Et même si l'amour n'a pas dit son dernier mot, pour certains l'ambiance love va vite devenir infernale !!!Entre amour, amitié et trahison, jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires… Que les meilleurs gagnent !