Le Cross S4 E1 - C'est parti !!!!

Pour la première fois, c'est dans la région de l'Algarve au sud du Portugal, à Faro, que se déroule l'affrontement des deux familles sous l'œil exigeant de Catalia Rasami qui arbitre le jeu cette année.La première saison avait été remportée par les Marseillais, la seconde par le Reste du Monde ! L'année dernière, la famille du Reste du Monde, tenante du titre, a malheureusement dû s'incliner une nouvelle fois face à la détermination des Marseillais.Alors pour cette quatrième rencontre au sommet, la famille du Reste du Monde est bien décidée à récupérer la coupe coûte que coûte... Mais évidemment, les Marseillais n'ont pas dit leur dernier mot !Pendant plusieurs semaines, qu'ils soient venus seuls ou en couple, qu'ils s'aiment à la folie ou qu'ils se détestent, qu'ils soient les meilleurs amis du monde ou qu'ils ne se supportent pas, ils vont devoir faire des compromis, apprendre à mieux se connaître pour réussir à vivre ensemble et rester solidaires dans un seul but commun : ramener la coupe à la maison !À Faro le destin n'a pas fini de jouer des tours aux deux familles… Lesquels garderont leur place tout au long de l'aventure ? Quelle famille saura rester forte et unie face aux problèmes ? Qui soulèvera la coupe cette année ? Qui saura faire les bons choix entre amour et compétition ?