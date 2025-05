Le Cross Sebastien quitte l'aventure !

L'heur des éliminations a sonné pour la famille du reste du Monde. Si Hilona et Sebastien sont les deux membres les plus en danger dans cette cérémonie, c'est Seb qui est éliminé grâce notamment au vote de Paga ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !