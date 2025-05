Le Cross Thibault : "Je suis une omelette géante"

Pour remporter Victoria pour les Marseillais ou Milla pour le Reste du monde, les deux familles vont devoir tenter de battre des records du monde plus loufoques les uns que les autres. La preuve avec le premier duel de cassage d’œufs entre Thibault et Marine... Retrouvez les Marseillais vs le Reste du monde sur W9 !