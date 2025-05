Le Cross Un vrai duel de championnes !

Hilona et Manon s'affrontent lors d'un duel des championnes à mort subite. En effet, le perdant de ce duel verra partir un membre de sa famille. Du côté des Marseillais, c'est Carla qui est en danger et pour le reste du Monde, c'est Sébastien . Si les deux filles tiennent de longues minutes, c'est finalement Hilona qui remporte cette épreuve, éliminant ainsi Carla... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !