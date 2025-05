Le DJ pervers Épisode 1 - La chasse à l'homme

En 2012, Ray Teret, ancien DJ et animateur radio de Manchester, est mis en cause dans une enquête pour agressions sexuelles sur mineurs. Les détectives Carol Barlow et Rod Carter de la police du Grand Manchester commencent à recueillir des témoignages portant sur des faits commis entre les années 1960 et 1970.