Le fléau Épisode 1 - La fin

Lorsque l'épidémie de grippe "Captain Trips" balaie plus de 99% de la population, les quelques survivants immunisés, dont Stu Redman, Frannie Goldsmith et Harold Lauder, partent à la recherche d'autres survivants, habités par les visions d'une Mère Abigaël bienfaisante et du visage menaçant de l'homme noir.