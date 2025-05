Le fléau Épisode 5 - New Vegas Parano

Les sombres desseins de Nadine et Harold prennent forme. Pendant ce temps, les espions du Conseil se retranchent à New Vegas, où Flagg fonde sa propre société dans laquelle le péché et la débauche, érigés en loi, camouflent un ordre imposé par la violence. De retour à Boulder, Frannie échafaude un plan pour confirmer ses soupçons envers Harold tandis que Mère Abigaël cherche des conseils divins.