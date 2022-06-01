Le flic de Beverly Hills 3 Le flic de Beverly Hills 3

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Diffusé le 09/03/2012

Axel Foley est de retour à Beverly Hills. Il a découvert, lors d'une interpellation à Détroit, que le gang qui a massacré d'inoffensifs voleurs de voitures a séjourné à Wonderworld, le parc d'attractions de Los Angeles. La tuerie est liée à un trafic de fausse monnaie. Il y retrouve son ami Rosewood qui charge son adjoint Flint de lui organiser une entrevue avec Ellis Deswald, le chef de la sécurité de Wonderworld. Mais l'entrevue tourne court, Axel reconnaît en Deswald le chef du gang de faux-monnayeurs et se retrouve expulsé « manu militari »...