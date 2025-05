Le golden bachelor, les femmes nous disent tout Épisode 4 - Landry nous dit tout

Lire la vidéo

Diffusé le 29/10/2024

Landry, le Golden Bachelor, revient sur ses expériences et ses émotions, entouré des Bachelorettes qui ont marqué son parcours. Pour la première fois depuis plusieurs mois, il retrouve les cinq dernières prétendantes dans un moment chargé d’émotion et de nostalgie. Ensemble, ils décryptent les doutes, les rapprochements et les décisions qui ont façonné cette quête de l’amour. Ces retrouvailles offrent une perspective intime et un retour inédit sur les moments clés de l’émission, révélant l'intensité des liens qui se sont tissés tout au long de l'aventure.