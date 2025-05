Le grand bêtisier des enfants Le grand bêtisier des enfants

Lire la vidéo

Diffusé le 24/05/2025

80 minutes de vidéos hilarantes avec les kids en vedettes : imprévisibles, sans filtre… et totalement irrésistibles. Avec eux, rien ne se passe jamais comme prévu – et c’est comme ça qu’on les aime ! Au programme : des bêtises et ratés d’anthologie, des parents aussi gagas que dépassés, des mini versions parodiques de vos émissions TV préférées… ou encore l’incontournable cérémonie des « Nounours d’or ». Un délicieux cocktail de fous rires, surprises et bonne humeur pour petits et grands !