Le grand concours de miniatures L'entrée Rococo

Les candidats ne sont plus que six. Leur mission ? Réaliser le plus grand des mini-projets : une majestueuse entrée de style rococo. Pour la première partie du défi, ils devront créer des accessoires de bal masqué. Les deux gagnants deviendront ensuite chefs d’équipe lors de la deuxième partie de l’épreuve et dirigeront la rénovation complète du hall d’entrée rococo.