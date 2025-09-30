Le grand test Permis de conduire : le grand test (1/2)

30/09/2025

Célébrités, public et téléspectateurs vont mettre à l'épreuve leurs savoirs en matière de code de la route ! Quatre célébrités ont accepté de relever le défi en répondant à 40 questions tirées de l'examen théorique du permis de conduire : la comédienne Frédérique Bel, l'humoriste et animateur Jean-Luc Lemoine, l'acteur Frédéric Diefenthal et le journaliste sportif Yoann Riou. Le public sera constitué de 200 personnes, réparties en quatre groupes de 50 : les routiers et routières, les hôtesses de l'air et stewards, les Parisiens et les ambulanciers. L'objectif est de déterminer quel groupe se montrera le plus performant à l'examen du permis de conduire. Qui des célébrités ou des groupes de spectateurs se révélera le plus compétent en matière de code de la route ? Quelle profession s'imposera dans cette compétition amicale et instructive ?