Le grand test QI : le grand test (1/2)

Diffusé le 30/12/2024

Célébrités, public et téléspectateurs vont se tester à coup de questions relatives à l’évaluation du QI. Au programme, 60 questions pour évaluer le QI en réveillant les cellules grises des célébrités : l’actrice et humoriste Julie Ferrier, dont l’humour pourrait bien être l’arme secrète, la sublime et studieuse Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, le comédien Gil Alma, qui nous prouvera qu’il est aussi malin qu’amusant et l’acteur et musicien Arié Elmaleh, qui a plus d’une astuce dans son sac. Le public aura une importance capitale ! Quatre groupes de 50 personnes seront réunis : les ingénieurs, les coachs sportifs, les tatoués et les jumeaux. Quel groupe aura le plus de jugeote ? Est-ce que les tatoués ont plus de logique que les ingénieurs ? Les coachs sportifs sont-ils aussi costauds dans la tête que dans les bras ? Et les jumeaux, partagent-ils vraiment tout, même leur QI ? Alors, quel groupe sortira vainqueur de cette bataille cérébrale ? Les cerveaux des célébrités ou les esprits affûtés du public ?