Le JT du Gorafi S1 E14 - 04/10/24

Diffusé le 04/10/2024

Chaque vendredi, Ambroise Carminati vous donne rendez-vous pour un JT plus vrai que nature… mais avec des infos absurdes ! Au programme : reportages (à peine erronés...) et invités bien décidés à jouer le jeu de ce JT décalé et pour le moins sarcastique.