Le juste prix Émission 114

Diffusé le 14/08/2025

Chaque jour, 7 candidats sont sélectionnés pour tenter de rejoindre Éric Antoine et se frotter aux cultissimes jeux du « Juste prix ». Une vingtaine d'épreuves culte les attend, notamment le « fakir », le « coup de poing », le « mini-golf » et le « Tyrolien ». À la clé, des voitures, des appareils électroménagers, du matériel high tech ou des voyages. À l'issue de chaque émission, les quatre candidats qualifiés tournent la célèbre roue. Mais un seul d'entre eux pourra tenter de remporter la fameuse vitrine mise en jeu lors de la grande finale du vendredi !