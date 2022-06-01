Le mag du samedi Ces entreprises qui chouchoutent leurs salariés

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Diffusé le 25/07/2026

Pour recruter, motiver et fidéliser leurs salariés, certaines entreprises misent désormais sur bien plus que le salaire : voyages de rêve, expériences VIP, infrastructures sportives et espaces de détente. Le bien-être au travail devient un véritable outil de management. Chez McDonald’s, un équipier récompensé par un concours interne vivra l’émotion de donner le coup d’envoi d’un match de Ligue 1. Un autre salarié, directeur de restaurant, découvrira qu’il a gagné un voyage de 4 jours à New York pour assister à la finale de la Coupe du monde de football. De l’annonce surprise jusqu’au séjour, nous suivrons cette récompense hors du commun. À Cholet, une entreprise de logiciels RH a créé 1 500 m² entièrement dédiés à ses collaborateurs : restaurant, terrains de sport, salle de musique, de yoga, de jeux, de sieste, bibliothèque. Tout y est gratuit et géré avec une grande autonomie par les salariés eux-mêmes. Nous suivrons celles et ceux qui profitent déjà de ces installations, mais aussi de nouveaux embauchés qui découvrent cet environnement inédit. Le reportage s’intéressera aussi à une autre tendance en plein essor : les voyages « incentive », conçus pour remercier et valoriser les équipes. Nos caméras ont été autorisées à suivre le voyage d’une quarantaine de collaborateurs d’une même entreprise au Maroc. Au programme, bivouac en plein désert, balade dans les dunes et plein d’autres surprises.