Le mag du samedi D’enfant placé à millionnaire

Diffusé le 06/12/2025

Comment passe-t-on d’une enfance chaotique, en familles d’accueil, à une réussite spectaculaire dans l’immobilier et la « French Tech » ? La réponse, c’est précisément l’histoire de Jonathan Anguelov. Cet entrepreneur de 38 ans au parcours hors du commun est un modèle d’audace, de détermination et de sens des affaires. Il raconte son parcours poignant dans son autobiographie, un livre pour donner de l’espoir à tous ceux que la vie n’a pas épargné. Portrait d’un self-made man français.