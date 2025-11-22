Le mag du samedi Distributeurs de repas : ils misent tout sur le prêt à manger

Ce sont des restaurants d’un nouveau genre qui fleurissent un peu partout en France. Des distributeurs automatiques qui vous servent en un tour de main une pizza, des pâtes ou même un burger, parfois réchauffés à la minute. Alors que les ventes à emporter ont pris de l’ampleur ces dernières années dans la restauration, les professionnels se sont emparés de ce nouveau marché qui leur permet de continuer à vendre 24 heures sur 24. Alors ils sont de plus en plus nombreux à investir dans ces drôles de machines que les fabricants tentent de rendre toujours plus attractives.