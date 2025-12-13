Le mag du samedi Féérie XXL : quand Noël transforme les villages

Diffusé le 13/12/2025

Cette année deux petits villages français s'apprêtent à vivre un évènement hors du commun : l'installation de marchés de Noël XXL au coeur de leurs rues paisibles. Loin des grandes villes, ces communes habituellement discrètes vont se transformer en villages de contes de fées : chalets illuminés, animations festives et parfums de chocolat chaud vont créer une effervescence inédite et créer du lien entre les habitants. Pour les enfants, c'est la magie de Noël qui s'installe à deux pas de chez eux. Pour les adultes, c'est l'occasion de redécouvrir leur village sous un jour nouveau. Une immersion dans ces communes qui vont vivre leur plus belle fête de fin d'année.