Le mag du samedi La lingerie ne se cache plus

Lire la vidéo

Diffusé le 29/11/2025

C’est la tendance du moment, la lingerie ne se cache plus ! Soutien-gorge ou body font partie intégrante de la tenue et se portent apparents comme un bijou. Bretelles amovibles en perles semi-précieuses, décoration en strass ou à base de clous dorés… une tendance qui fait du bien à un marché du sous-vêtement en petite forme l’année dernière. Mais depuis quelques mois de nouvelles marques apparaissent et de grandes marques historiques se réinventent avec ces modèles à porter en toutes circonstances.