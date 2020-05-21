Le maillon faible Spéciale traîtres (2/2)

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Diffusé le 21/05/2026

Le jeu mythique revient pour une édition exceptionnelle qui réunit 16 personnalités ayant marqué l’émission « Les Traîtres », placée sous le signe de la stratégie et de la culture générale. Après avoir manipulé, bluffé et trahi dans les couloirs d’un château, ces célébrités vont devoir affronter une toute autre épreuve : répondre juste, et vite. Cette émission spéciale promet un véritable règlement de comptes. Les inimitiés et rancœurs issues des traîtres ressurgiront-elles dans le jeu ? Par vengeance, les traîtres seront-ils désignés maillon faible ? Dans cette émission, la stratégie ne suffit plus : la connaissance aura aussi un rôle primordial pour rester en jeu. Alors qui de ces 16 personnalités ne sera pas le Maillon Faible ?